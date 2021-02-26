Станислав Черчесов: «Дзюбу вызовем в сборную. Он будет капитаном»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящих матчах команды.

– Про Пиняева что-то можете сказать?

– Сказать-то можно много. С другой стороны, молодой футболист должен продолжать развиваться. Он в том возрасте, когда его стоит оставить в покое.

У парня есть определенные способности, которые позволяют ему себя здесь [в ] проявлять. Надеемся, что вырастет в большого футболиста.

– Когда у вас будет список кандидатов на ближайшие матчи сборных? И куда полетят Головин, Миранчук и другие россияне, выступающие за рубежом? В Сочи или сразу на Мальту?

– Список уже есть, окончательный мы назовем 15-го числа. Сейчас вопрос прорабатывается, как правильно сделать логистику.

Они ведь все играют 21-го числа, у них тур, а мы 22-го улетаем. Давайте пока не буду голословным. Естественно, им, наверное, нет смысла лететь в Сочи, но посмотрим.

– Будет ли Дзюба вызван?

– Будет. И будет капитаном.

– Появилась информация, что сбор перед будет в Сочи. Это правда?

– Нет. Не знаю, откуда вы это взяли. Первый раз от вас слышу, – заявил Черчесов.

24 марта сборная России в рамках квалификации ЧМ сыграет с командой Мальты, 27 марта – со Словенией, 30 марта – со Словакией.

Напомним, что Дзюба пропустил ноябрьский сбор национальной команды страны на фоне скандала со слитым в сеть интимным видео.

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