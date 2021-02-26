Станислав Черчесов: «Дзюбу вызовем в сборную. Он будет капитаном»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящих матчах команды.
– Про Пиняева что-то можете сказать?
– Сказать-то можно много. С другой стороны, молодой футболист должен продолжать развиваться. Он в том возрасте, когда его стоит оставить в покое.
У парня есть определенные способности, которые позволяют ему себя здесь [в «Чертаново»] проявлять. Надеемся, что вырастет в большого футболиста.
– Когда у вас будет список кандидатов на ближайшие матчи сборных? И куда полетят Головин, Миранчук и другие россияне, выступающие за рубежом? В Сочи или сразу на Мальту?
– Список уже есть, окончательный мы назовем 15-го числа. Сейчас вопрос прорабатывается, как правильно сделать логистику.
Они ведь все играют 21-го числа, у них тур, а мы 22-го улетаем. Давайте пока не буду голословным. Естественно, им, наверное, нет смысла лететь в Сочи, но посмотрим.
– Будет ли Дзюба вызван?
– Будет. И будет капитаном.
– Появилась информация, что сбор перед Евро будет в Сочи. Это правда?
– Нет. Не знаю, откуда вы это взяли. Первый раз от вас слышу, – заявил Черчесов.
24 марта сборная России в рамках квалификации ЧМ сыграет с командой Мальты, 27 марта – со Словенией, 30 марта – со Словакией.
Напомним, что Дзюба пропустил ноябрьский сбор национальной команды страны на фоне скандала со слитым в сеть интимным видео.
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