Алана Мамаева разводится с Павлом: «Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей»

, жена полузащитника Павла Мамаева, объявила о скором разводе с супругом.

«Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов.

Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию!

Считайте это официальным заявлением! Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов», – написала Мамаева в инстаграме.

Павел и Алана в браке с 2013 года. Они воспитывают дочь Алису и сына Аланы, Алекса, от брака с чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым.

Ранее Мамаева в инстаграме сообщила, что уличила супруга в измене, совершенной во время его нахождения в Испании на сборах с «Ростовом». Вскоре она была доставлена в больницу из-за отравления таблетками, полиция начала проверку.