Поражение «Зенита», «Автомобилист» разносит судей, «Интер» и «Челси» в порядке, «Краснодар» не уволит Мусаева и другие новости утра

1. В заключительных матчах 21-го тура РПЛ «Локомотив» разгромил «Арсенал» (3:0), а «Зенит» второй раз в сезоне проиграл «Рубину» (1:2).

Федор Смолов забил и отдал голевую, а вот Артем Дзюба не смог реализовать пенальти на 99-й минуте. Сердар Азмун лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 12 голами.

Интересно, что матч «Рубан» и «Зенита» прошел без использования ВАР офсайдных линий, а «Зенит» еще и забыл привезти форму на игру: ее доставка в Казань обошлась в 2-4 млн рублей.

2. Кубок Гагарина. 1-й раунд. Минское «Динамо» обыграло СКА, «Автомобилист» проиграл «Авангарду» во 2-м овертайме, «Магнитка» уступила «Барысу».

Автором победного гола «Авангарда» во 2-м овертайме матча с «Автомобилистом» стал Илья Ковальчук. Он сделал дубль в этой игре.

3. «Интер» сохранил 6-очковый отрыв от «Милана», одолев «Аталанту» (1:0). Алексей Миранчук начал игру в запасе и вышел на поле на 73-й минуте.

4. «Челси» победил «Эвертон» (2:0) и закрепился на 4-м месте в АПЛ, «Вест Хэм» выиграл у «Лидса». «Ливерпуль» тем временем на 7 очков отстает от зоны ЛЧ, а по потерянным – на 8.

5. МОК не признал избрание Виктора Лукашенко на пост главы олимпийского комитета Беларуси.

6. «Краснодар» не намерен увольнять тренера Мурада Мусаева. Об этом заявил гендиректор клуба Владимир Хашиг.

7. ЭСК РФС назвала ошибкой удаление хавбека «Рубина» Абильгора в игре со «Спартаком». Но с «Зенитом» он не сыграет. Кроме того, есть вердикт о решении судьи в игре «Зенита»: «В отношении Ловрена совершена задержка за майку небольшой интенсивности, усиленная самим игроком».

8. НХЛ. «Миннесота» всухую обыграла «Вегас» и другие результаты.

9. Руководство «Ливерпуля» считает вопрос об отставке Клоппа абсурдом. Он сохраняет полную поддержку.

10. Трансфер Холанда – приоритет для «Реала». Сделка может обойтись в 270 млн евро, пишет As.

11. Алджамейн Стерлинг согласился дать реванш Петру Яну. На UFC 259 Ян был дисквалифицирован за запрещенный удар коленом.

12. Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука может перейти в «Динамо» летом.

13. Пишут, что Сергей Ребров не возглавил ЦСКА в конце 2020-го из-за отношений России и Украины. Агент тренера, впрочем, опроверг эту информацию.

14. Меган Рапино вошла в рейтинг As из 12 женщин-первопроходцев в спорте. Отмечены ее борьба за права ЛГБТ, равную оплату с мужчинами и отказ посетить Белый дом.

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