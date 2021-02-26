Вилков о крике Кадырова «судья продажная, козел ты!»: «Там нормальные люди. Просто вопрос эмоциональности»

Арбитр РПЛ Михаил Вилков вспомнил о скандале на матче между «Тереком» (ныне ) и «Рубином» (0:0) в 2013 году.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на весь стадион через микрофон крикнул в адрес Вилкова «судья продажная, козел ты!» после того, как арбитр на 87-й минуте удалил капитана грозненцев Ризвана Уциева.

– Тот самый матч, когда Рамзан Кадыров кричал в микрофон, обслуживали вы. Часто вспоминаете про «судью продажного»?

– Это все было уже давно.

– Тем не менее.

– Ну, было и было, стало историей. Эта ситуация – неотъемлемая часть судейской карьеры.

У всех бывает что-то подобное. Никто гладко не проходил этот путь, просто у кого-то истории чуть погромче, у кого-то – потише.

– Но перед вами никто не извинялся за тот эпизод?

– Мы на эту тему уже общались. Я потом приезжал, мы много разговаривали. Там абсолютно нормальные люди.

Это просто вопрос эмоциональности, плюс там оказался этот микрофон. Больше ситуация была раскручена, распиарена журналистами. Это все понесли как снежный ком, – сказал Вилков.