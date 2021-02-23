Пятое поражение «Ливерпуля» дома подряд, серебро в женской лыжной эстафете на ЧМ, Косторная возвращается к Тутберидзе, болид «Хааса» в цветах российского флага и другие новости утра

1. «Ливерпуль» уступил «Челси» (0:1) в 29-м туре чемпионата Англии и проиграл дома 5-й матч подряд впервые в истории, свалившись на 7-е место в таблице. А у «Челси» при Тухеле 7 побед, 3 ничьих и место в топ-4. «Тоттенхэм» победил «Фулхэм» (1:0).

2. Женская сборная России завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира-2021 по лыжным гонкам. Это лучший результат команды с 2005 года.

3. «Автомобилист» проиграл «Авангарду» (3:4) во втором матче серии Кубка Гагарина, СКА снова был сильнее минского «Динамо» (6:4), «Барыс» сравнял счет в серии с «Магниткой» (2:1 ОТ), «Северсталь» победила московское «Динамо» (5:2). Было также несколько неожиданных эпизодов: линейный судья потерял сознание, «Автомобилисту» не засчитали 2 гола, а Хольцер жестом перерезал горло, указывая на игроков «Авангарда».

4. «Интер» увеличил отрыв от «Милана» до 6 очков, победив «Парму» (2:1) в 25-м туре чемпионата Италии. Интрига все?

5. НХЛ. Братья Свечниковы впервые сыграли друг против друга в лиге. Андрей набрал 2 очка, его «Каролина» обыграла «Детройт», у Евгения – балл за голевую передачу.

«Рейнджерс» без Панарина разгромили «Нью-Джерси», Бучневич вновь набрал 2 очка, а Шестеркин получил обидную травму в концовке.

«Тампа» дожала «Чикаго» в овертайме, сухая серия Василевского прервалась, но стала рекордной для «Тампы». Все результаты дня – здесь.

6. Бомба в фигурном катании. Алена Косторная возвращается в группу Этери Тутберидзе. Она уходила к Евгению Плющенко в июле 2020 года. Правда, Даниил Глейхенгауз пока не подтверждает переход: «Слухи, что Косторная уже у нас тренируется – неправда. Для этого ей надо разорвать контракт, есть финансовые нюансы».

Марии Сотсковой запрещено вести тренерскую деятельность в течение всего срока 10-летней дисквалификации. Ее наказали за фуросемид и фальсификацию документов.

7. ЦСКА крупно проиграл «Анадолу Эфесу», а «Зенит» уступил «Реалу» в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

8. «Хаас» раскрасил болид «Формулы-1» в цвета российского флага в честь компании Дмитрия Мазепина «Уралкалий». Его сын Никита будет пилотом. ФИА это дело одобрила, несмотря на запрет флага России.

9. НБА. 33 очка Била помогли «Вашингтону» выиграть у «Клипперс», «Бостон» оказался сильнее «Торонто» и другие результаты.

10. Овечкин ударил клюшкой между ног Фредерику и был удален на 2 минуты в матче с «Бостоном». Александр избежал дисквалификации, его оштрафовали на 5 тысяч долларов. Переговоры Овечкина о новом контракте с «Вашингтоном» отложены до апреля.

11. Швеция выиграла женскую эстафету на Кубке мира по биатлону в чешском Нове Место, Беларусь – 2-я, Россия – 8-я.

12. Боссы «Севильи» сказали Месси после вылета из Кубка Испании: «Вы всегда побеждаете одинаково». Лионель ответил: «Вы едете домой». А «Барса» ответила на мем «Севильи» о Пике: «В футболе важно уважение».

13. Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин выиграл экстремальный марафон на льду Байкала, пробежав 42 км за 3,5 часа.

14. Алистар Оверим и Джуниор Дос Сантос уволены из UFC. Конор продал бренд виски Proper 12 мексиканской компании.

15. «Барселона» сыграет с «Атлетиком» в финале Кубка Испании. Баски победили «блауграну» в Суперкубке этой зимой. Кстати, «Атлетик» может выиграть два Кубка Испании в апреле. Чудеса!

16. Леброн ответил Златану, напомнив о том, как вынудил республиканку продать женскую «Атланту» после выступлений против BLM. Шакил О’Нил дебютировал в рестлинге. В одном из эпизодов он проломил стол.

17. Казанский «Зенит» обыграл «Скру» во втором матче и вышел в полуфинал мужской волейбольной Лиги чемпионов.

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«Такое счастье за девчонок. Мы не зря надеялись и верили в них». Вяльбе расплакалась после серебра россиянок в эстафете на ЧМ

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