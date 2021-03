Братья Свечниковы впервые сыграли друг против друга в НХЛ. «Каролина» победила «Детройт», Андрей набрал 2 очка, Евгений – 1

обыграла (5:2) в очередном матче регулярного чемпионата .

В нем впервые в лиге друг против друга сыграли братья Свечниковы.

Оба россиянина в итоге набрали баллы за результативность. В активе 2 (1+1) очка и звание второй звезды встречи, Евгений набрал 1 (0+1) балл.

У Андрея (16:34, «+2», 3 броска, 2:2 по потерям и перехватам) стало 19 (8+11) очков в 23 матчах сезона за «Харрикейнс». До этой игры у него был 1 балл в 6 матчах.

У Евгения (11:29, «0», 1 потеря, 2 минуты штрафа) – 4 (2+2) очка в 4 матчах за «Ред Уингс».

