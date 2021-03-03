Женская сборная России по лыжным гонкам показала лучший результат в эстафете на чемпионате мира с 2005 года

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России жен (лыжные гонки) Евгения Медведева Юлия Чепалова Лариса Куркина Наталья Баранова-Масалкина Наталья Непряева Юлия Ступак (Белорукова) Татьяна Сорина (Алешина) Яна Кирпиченко Лыжи

Женская сборная России завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021 в немецком Оберстдорфе.

За Россию выступали Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева

Это лучший результат сборной России в эстафете на ЧМ с 2005 года, когда турнир тоже проходил в Оберстдорфе. Лариса Куркина, Наталья Баранова, Евгения Медведева и Юлия Чепалова также взяли серебро.

«Такое счастье за девчонок. Мы не зря надеялись и верили в них». Вяльбе расплакалась после серебра россиянок в эстафете на ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья