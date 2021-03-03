Женская сборная России по лыжным гонкам показала лучший результат в эстафете на чемпионате мира с 2005 года

Женская сборная России завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021 в немецком Оберстдорфе.
За Россию выступали Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.
Это лучший результат сборной России в эстафете на ЧМ с 2005 года, когда турнир тоже проходил в Оберстдорфе. Лариса Куркина, Наталья Баранова, Евгения Медведева и Юлия Чепалова также взяли серебро.
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