Василевский против «Чикаго»: 35 сэйвов, 2-я звезда матча, рекордная сухая серия для вратарей «Тампы» – 220:45

Вратарь одержал победу в матче регулярного чемпионата против (3:2 ОТ).

Россиянин отразил 35 бросков по своим воротам из 37 и был признан второй звездой встречи.

Победа стала для него 5-й подряд и 14-й в сезоне, он лидирует в лиге по этому показателю. В прошлых трех матчах он делал шатауты.

Сухая серия Василевского завершилась на отметке 220 минут 45 секунд, что позволило ему обновить клубный рекорд по ее продолжительности.

Прежнее достижение принадлежало (202:46 в сезоне-2005/06). Серия Василевского стала самой длинной в НХЛ с сезона-2018/19, когда Бен Бишоп из «Далласа» не пропускал на протяжении 233 минут 4 секунд.

Со статистикой вратаря можно также ознакомиться здесь.