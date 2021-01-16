Василевский против «Чикаго»: 35 сэйвов, 2-я звезда матча, рекордная сухая серия для вратарей «Тампы» – 220:45

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (3:2 ОТ).
Россиянин отразил 35 бросков по своим воротам из 37 и был признан второй звездой встречи.
Победа стала для него 5-й подряд и 14-й в сезоне, он лидирует в лиге по этому показателю. В прошлых трех матчах он делал шатауты.
Сухая серия Василевского завершилась на отметке 220 минут 45 секунд, что позволило ему обновить клубный рекорд по ее продолжительности.
Прежнее достижение принадлежало Джону Грэму (202:46 в сезоне-2005/06). Серия Василевского стала самой длинной в НХЛ с сезона-2018/19, когда Бен Бишоп из «Далласа» не пропускал на протяжении 233 минут 4 секунд.
Со статистикой вратаря можно также ознакомиться здесь.