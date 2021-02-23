Боссы «Севильи» – Месси после игры: «Вы всегда побеждаете одинаково». Лео ответил: «Вы едете домой»

Между нападающим «Барселоны» и руководителями «Севильи» произошла перепалка после ответного матча 1/2 финала Кубка Испании (3:0).

Президент «Севильи» Пепе Кастро и спортивный директор клуба стояли в тоннеле после игры, когда туда пришли футболисты «Барселоны», сообщает Marca со ссылкой на Cadena SER.

Один из руководителей «Севильи» сказал аргентинцу: «Вы всегда выигрываете одинаково». Вероятно, он намекал на спорные решения арбитров в этом матче. Месси ответил: «Вы едете домой».

После этой фразы руководители «Севильи» замолчали и не стали продолжать перепалку.

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