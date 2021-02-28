Леброн ответил Златану, напомнив о том, как вынудил республиканку продать женскую «Атланту» после выступлений против BLM

Форвард Леброн Джеймс намекнул игроку «Милана» Златану Ибрагимовичу, что по-прежнему считает важным активно участвовать в общественной жизни и обращать внимание на политические вопросы.

Джеймс выложил в твиттере материал The Nation, посвященный продаже клуба женской НБА «Алтанта». Член Республиканской партии и бывший сенатор США Келли Леффлер продала свою долю владения в «Дрим» вскоре после того, как эту тему поднял звездный игрок «Лейкерс».

В июле прошлого года Леффлер выступила против движения Black Lives Matter. Баскетболистки тогда потребовали, чтобы ее изгнали из женской НБА, но лига не стала вмешиваться в ситуацию.

«Сосредоточиться на спорте..... 🤔» – написал Джеймс.

Ибрагимович начал заочную полемику с Леброном, заявив, что баскетболисту следует воздерживаться от политических высказываний. Позже он снова настоял на подобной точке зрения. 4-кратный MVP НБА не согласился с этим мнением.

«Выкинем ее хлипкую задницу из лиги». Леброн Джеймс хочет отобрать команду женской НБА у республиканки, выступившей против BLM