«Барса» сыграет с «Атлетиком» в финале Кубка Испании. Баски победили «блауграну» в Суперкубке зимой

Стали известны финалисты Кубка Испании-2020/21.

Трофей разыграют и . Финал состоится 17 апреля в Севилье на стадионе «Ла Картуха».

Напомним, что в этом сезоне, 17 января, «Атлетик» победил «Барсу» в матче за Суперкубок Испании (3:2, д.в.).

Баски могут выиграть два Кубка Испании в апреле. Дело в том, что их финал с , который не был разыгран из-за пандемии в сезоне-2019/20, был назначен на 4 апреля 2021 года. Он состоится на том же стадионе, что и финал нынешнего сезона.