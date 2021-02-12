«Барса» сыграет с «Атлетиком» в финале Кубка Испании. Баски победили «блауграну» в Суперкубке зимой

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Стали известны финалисты Кубка Испании-2020/21.

Трофей разыграют «Барселона» и «Атлетик». Финал состоится 17 апреля в Севилье на стадионе «Ла Картуха».

Напомним, что в этом сезоне, 17 января, «Атлетик» победил «Барсу» в матче за Суперкубок Испании (3:2, д.в.).

Баски могут выиграть два Кубка Испании в апреле. Дело в том, что их финал с «Реал Сосьедад», который не был разыгран из-за пандемии в сезоне-2019/20, был назначен на 4 апреля 2021 года. Он состоится на том же стадионе, что и финал нынешнего сезона.

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