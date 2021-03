Овечкин ударил клюшкой между ног Фредерику и был удален на 2 минуты в матче с «Бостоном»

Капитан «Вашингтона» получил 4 минуты штрафа в матче чемпионата с «Бостоном» (2:1 Б).

В первом периоде он был удален на 2 минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой.

На 15-й минуте третьего периода он получил 2-минутный штраф за удар Тренту Фредерику клюшкой между ног.

По итогам эпизода нападающий также получил 2-минутное удаление за толчок Овечкина клюшкой.

Отметим, что в начале третьего периода Фредерик пытался подраться с капитаном .

Ovechkin very fortunate that this ends up as off-setting minors for «roughing». If officials deemed it a spear, would be missing the rest of this game pic.twitter.com/euy0jsOGnZ