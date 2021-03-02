«Хаас» раскрасил болид «Ф-1» в цвета российского флага в честь компании Дмитрия Мазепина

«Хаас» показал новую расцветку команды.

В 2021 году «Хаас» обновил состав – Ромена Грожана и Кевина Магнуссена заменили Мик Шумахер и Никита Мазепин. Титульным спонсором команды стала компания «Уралкалий». Ее владельцем является Дмитрий Мазепин – отец Никиты.

Отметим, что Мазепин-младший не сможет использовать флаг страны в «Формуле-1» в связи с запретом WADA по отношению к российским спортсменам.

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