«Такое счастье за девчонок. Мы не зря надеялись и верили в них». Вяльбе расплакалась после серебра россиянок в эстафете на ЧМ

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) поделилась эмоциями после серебра россиянок в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе.

«У меня такое счастье за девчонок. Мы не зря надеялись и верили в них. Я еще вчера говорила что эстафеты – самая непредсказуемая гонка.

Хочу сказать всем спасибо, девчонкам, сервису – у нас все идет гладко. Я просто счастлива. Я уже виделась со всеми, целовалась. Сказала им: «Спасибо, золотые мои, я вас всех люблю».

Непряева и Сорина – абсолютно мужественные. С такими травмами они в строю и очень-очень достойно выступают. Выше всяких похвал», – сказала Вяльбе в эфире .

«Вчера во время совещания все отмечали, что у нас самая ровная команда. Конечно, все предполагали, что шведки будут гораздо выше, но я сразу сказала, что эстафета – самый непредсказуемый вид программы. Каждая просто должна была сделать свое дело. Они и сами понимали, что им и нам как никогда нужна медаль», – цитирует президента федерации ТАСС.