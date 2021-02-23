Умер Юрий Розанов, «Барса» в финале Кубка, Косторная возвращается к Тутберидзе, жеребьевка Кубка России и другие новости утра

1. Умер знаменитый комментатор Юрий Розанов. Ему было 59 лет.

2. «Барселона» вышла в 42-й финал Кубка Испании, разгромив «Севилью» (3:0). Пике на 94-й перевел матч в овертайм, Брэйтуэйт забил решающий гол.

3. Прошла жеребьевка 1/4 финала Бетсити Кубка России. «Локомотив» сыграет с «Сочи», ЦСКА – с «Арсеналом», «Уфа», выбившая «Урал», встретится с «Ахматом», а «Динамо» будет противостоять «Крыльям Советов».

4. Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная обсуждает с тренером Этери Тутберидзе возможность возвращения. В июле 2020 года фигуристка перешла к Плющенко. Есть информация, что Косторная прекратила сотрудничество с Плющенко, не сообщив об этом ни тренеру, ни коллективу академии. Сама спортсменка отказалась обсуждать эту тему.

5. Кубок Гагарина. 1-й раунд. ЦСКА обыграл «Спартак», «Ак Барс» победил «Торпедо», «Салават» проиграл «Трактору».

6. В Серии А «Милан» заработал ничью с «Удинезе» на 97-й, «Аталанта» забила 5 мячей «Кротоне», «Фиорентина» проиграла «Роме». Алексей Миранчук забил за «Аталанту», а вот Александр Кокорин совершил несколько касаний мяча и не сильно помог «фиалкам».

7. Александр Большунов стал четвертым в гонке на 15 км с раздельным стартом на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021, победил Холунн. После забега россиянин отказался от интервью.

8. В АПЛ «МЮ» и «Пэлас» голов не забили, «Лестер» поделил очки с «Бернли». Таким образом, «Юнайтед» остался на 2-м месте, а отрыв «Манчестер Сити» вырос до 14 очков.

9. НХЛ. «Вашингтон» вырвал победу у «Бостона», выиграв 4-й матч подряд, Овечкин признан 1-й звездой. Михеев забил 3-й гол в сезоне. Все результаты – здесь.

10. Фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована на 10 лет за нарушение антидопинговых правил.

11. КДК оценил действия Спартака Гогниева как толчок и дисквалифицировал его на 8 игр ФНЛ. Тренер «Алании» ударил судью в живот.

12. НБА. «Филадельфия» одолела «Юту», «Бруклин» взял верх над «Хьюстоном». Другие результаты – здесь.

13. В 1/4 финала Кубка Германии «Лейпциг» выбил «Вольфсбург», «Хольштайн Киль» разгромил «Рот-Вайсс Эссен».

14. Долг баскетбольных «Химок» перед игроками превысил 250 миллионов рублей.

А тем временем капитан сборной России Андрей Воронцевич перешел в «Нижний Новгород».

15. «Монако» Александра Головина проиграл впервые за 2,5 месяца. Прервалась серия из 13 игр без поражений.

16. РФС запретил судьям пить алкоголь в общественных местах.

17. Представлен комикс о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе – про обретение сверхспособностей в футболе. Это серия об игроках сборной России к Евро.

18. В «Формулу-1» официально вернулся «Астон Мартин» – новый гоночный болид Себастьяна Феттеля удивительно хорош.

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