Даниил Глейхенгауз: «Слухи, что Косторная уже у нас тренируется – неправда. Для этого ей надо разорвать контракт, есть финансовые нюансы»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал подробности возможного возвращения чемпионки Европы .

В июле 2020 года фигуристка ушла от Тутберидзе в академию . 3 марта стало известно, что Косторная обсуждала с Тутберидзе вопрос возвращения в ее группу.

«Сегодня у нас действительно состоялась встреча с Аленой, решение будет принято позже, в течение одного-двух дней.

Какая у нее форма? О чем там говорить, мы еще ничего не видели.

Слухи о том, что она уже у нас тренируется – неправда. Она не может у нас тренироваться, для этого ей надо разорвать контракт. Там есть финансовые нюансы», – сказал Глейхенгауз.

Возвращение Косторной к Тутберидзе – проблема для всех: команде Этери грозит смута, а Плющенко уже получил имиджевый удар

Косторная вернулась к Тутберидзе? Глейхенгауз опровергает. Онлайн