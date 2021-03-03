Даниил Глейхенгауз: «Слухи, что Косторная уже у нас тренируется – неправда. Для этого ей надо разорвать контракт, есть финансовые нюансы»

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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал подробности возможного возвращения чемпионки Европы Алены Косторной.

В июле 2020 года фигуристка ушла от Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. 3 марта стало известно, что Косторная обсуждала с Тутберидзе вопрос возвращения в ее группу.

«Сегодня у нас действительно состоялась встреча с Аленой, решение будет принято позже, в течение одного-двух дней.

Какая у нее форма? О чем там говорить, мы еще ничего не видели.

Слухи о том, что она уже у нас тренируется – неправда. Она не может у нас тренироваться, для этого ей надо разорвать контракт. Там есть финансовые нюансы», – сказал Глейхенгауз. 

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