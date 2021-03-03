Даниил Глейхенгауз: «Слухи, что Косторная уже у нас тренируется – неправда. Для этого ей надо разорвать контракт, есть финансовые нюансы»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал подробности возможного возвращения чемпионки Европы Алены Косторной.
В июле 2020 года фигуристка ушла от Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. 3 марта стало известно, что Косторная обсуждала с Тутберидзе вопрос возвращения в ее группу.
«Сегодня у нас действительно состоялась встреча с Аленой, решение будет принято позже, в течение одного-двух дней.
Какая у нее форма? О чем там говорить, мы еще ничего не видели.
Слухи о том, что она уже у нас тренируется – неправда. Она не может у нас тренироваться, для этого ей надо разорвать контракт. Там есть финансовые нюансы», – сказал Глейхенгауз.
Возвращение Косторной к Тутберидзе – проблема для всех: команде Этери грозит смута, а Плющенко уже получил имиджевый удар
Косторная вернулась к Тутберидзе? Глейхенгауз опровергает. Онлайн