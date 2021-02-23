«В футболе важно уважение». «Барса» ответила на мем «Севильи» о Пике после победы в Кубке

«Барселона» ответила «Севилье» в твиттере после победы над соперником во втором матче 1/2 финала Кубка Испании (3:0, первый матч – 0:2).

Англоязычный аккаунт «блауграны» ответил на мем «Севильи» от 17 февраля. На фото, где Жерар Пике пытается догнать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в проигранном матче 1/8 финала ЛЧ (1:4), Пике подписан как «Лига Европы», а Мбаппе – как в 1/8 финала ЛЧ».

«В футболе важно уважение», – написали в твиттере «Барселоны».

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