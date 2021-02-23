Ничья «Реала», Бартомеу задержан, 3 медали в сноуборде, перелом у Спицова и другие новости утра

1. «Реал» сыграл вничью с «Сосьедадом» (1:1) и идет 3-м в Ла Лиге. До «Атлетико» 5 очков (у команды Симеоне еще и матч в запасе), дерби Мадрида – в воскресенье.

2. Экс-президент «Барселоны» Бартомеу и еще 2 человека задержаны в рамках дела «Барсагейт».

3. Лимит 10-12 легионеров в заявке обсуждается инициативной группой клубов.

4. 🥇Россиянин Денис Иродов выиграл золото в спринте на чемпионат мира среди юниоров по биатлону-2021.

5. 🥇🥈🥉 Российский сноубордист Дмитрий Логинов выиграл золото в параллельном гигантском слаломе на ЧМ в Рогле (Словения), у Соболева – бронза, Надыршина взяла серебро.

6. Российский лыжник Денис Спицов сломал руку во время тренировки на чемпионате мира. Ранее из-за падения на тренировке выступление на турнире завершил Сергей Устюгов.

7. Трусова, Щербакова, Туктамышева, Коляда и Семененко вошли в состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию.

8. НХЛ. Голы Анисимова и Дадонова помогли «Оттаве» победить «Калгари» и другие результаты.

9. Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков пропустит месяц из-за травмы. Он повредил связку колена в игре с «Ростовом». Пишут, что летом «Зенит» может бесплатно подписать Джанаева.

10. НБА. Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» обыграть «Сан-Антонио» в овертайме и другие результаты.

11. «Ахмат» попросил ЭСК РФС оценить три эпизода матча с «Динамо». Судил Безбородов. Также в ЭСК обратились «Зенит», «Рубин» и «Урал».

12. Сборная России выступит на ЧМ-2021 под флагом ФХР или ОКР.

13. Защитник «Краснодара» Ойонго травмировал «кресты» и пропустит полгода. Он арендован до конца сезона и сыграл всего 12 минут.

14. Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит не менее 10 дней из-за травмы бедра. Игра с «МЮ» – 11 марта.

15. Фигуристка Софья Акатьева лидирует в соревнованиях юниорок после короткой программы в Финале Кубка России в Москве. Петросян – 2-я, Самоделкина – 3-я, Жилина – последняя.

16. «Барса» готова продать Гризманна за 60 млн евро, но не может найти покупателей. Сам футболист не хочет уходить.

Цитаты дня.

Уткин о Захаряне из «Динамо»: «Парня в «Зенит» привозили показать. Признали бесперспективным. Разобрались»

Омельянчук о резиденции Кадырова: «Были артисты: Пьер Нарцисс, группа «Тутси», Сергей Зверев. Там большое озеро с утками, много разных животных»

Марк Клаттенбург: «Я поражен, что «МЮ» не дали бить пенальти за явную игру рукой Хадсона-Одои. Как не назначили после ВАР – загадка»

Пеп Гвардиола: «Лучшая команда в Европе – «Бавария». Лучшая в Англии – «Ливерпуль», он чемпион»

Карпин про 2-й гол «Зенита»: «Игрок получил желтую – надо свистеть. Они не выигрывали, и Матюнин забыл об этом, видимо»

Андрей Кобелев: «Как с женщинами говорить о футболе? Звонят девушки, начинают брать интервью. Я говорю: «А мужчин нет у вас там?»