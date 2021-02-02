😱 Алена Косторная вернулась в группу Этери Тутберидзе. Она ушла к Плющенко в июле 2020 года

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Этери Тутберидзе Алена Косторная Фигурное катание

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе.

Об этом сообщил журналист Василий Конов в телеграм-канале.

Косторная тренировалась у Тутберидзе с 2017 года. В июле 2020-го она перешла в академию Евгения Плющенко.

В сезоне-2020/21 стала второй на этапе Кубка России в Казани и на Гран-при России. Позже она снялась с еще одного этапа Кубка России и чемпионата России из-за коронавируса.

В Финале Кубка России в Москве фигуристка стала шестой и не смогла отобраться на чемпионат мира-2021 в Стокгольме.

Похоже, Косторная собралась обратно к Тутберидзе – у Плющенко она запуталась в программах (4 за полгода) и пролетела мимо ЧМ

«После этого перехода я стала больше улыбаться». Косторная не щадила Тутберидзе, пока тренировалась у Плющенко

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