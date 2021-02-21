Роман Широков: «Краснодар» – бесхарактерная команда, никто через себя переступить не может. Проблема в Галицком и его окружении»

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о проблемах, которые испытывает «Краснодар».

– Что происходит с «быками»?

– Это бесхарактерная команда, которая играет только тогда, когда все хорошо. Так было всю жизнь, так и осталось. Матчей, когда все против них, но они побеждали, не так много. Может быть, два за всю историю клуба.

– С чем связана бесхарактерность?

– Все от руководства идет. Они все думают, что их кто-то по головке должен гладить и им красную дорожку расстилать. Так не бывает. Все это передается футболистам, никто через себя переступить не может.

– А что нужно – под жопу им давать?

– Сергей Николаевич [Галицкий] как-то сказал, что ему нужны голодные волки, а не хорошие ребята. Что-то я волков не вижу, все хорошо у людей. Супертоп, классно, атмосфера потрясающая. Там нужно гонять, как собак, голодных волков, тогда будет результат.

– Но ведь Галицкий говорит, что нужны волки.

– Говорить и делать – две большие разницы. Проблема в Галицком и его окружении. Либо вы переформатируете свое мировоззрение, либо постоянно вас будут гладить по головке, говорить, что не повезло. Ну не повезло, потратьте еще 100 миллионов. То, что попали в Лигу чемпионов – хорошо, то, что третье место заняли – здорово. Но вы должны были стать чемпионами еще в 2016 году, а потом еще три чемпионата выиграть за пять лет.

Кто из иностранцев дает разницу? В каких-то матчах Кабелла, но он должен дать больше. Что, Вильена лучше Уткина? Что вы своего гнобите, пусть играет, он на порядок лучше Вильены, да еще свой. Остальные иностранцы – вообще тихий ужас. Ольссон – провал. Вильену – продайте. Рамирес только в их умах хороший защитник. Если есть спрос, продайте. Неужели нет в своей системе левого защитника? Не вижу, в чем разница между Рамиресом и Черновым, – сказал Широков.

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