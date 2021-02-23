«Ливерпуль» проиграл дома 5 матчей подряд впервые в истории

«Ливерпуль» дома уступил (0:1) в 29-м туре .

Команда Юргена Клоппа потерпела пятое поражение подряд на «Энфилде». Ранее она проиграла «Бернли» (0:1), «Брайтону» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4) и «Эвертону» (0:2).

«Красные» впервые в истории потерпели пять домашних поражений подряд. «Ливерпуль» также стал первым действующим чемпионом высшего английского дивизиона, проигравшим пять домашних матчей в лиге подряд.

Всего не побеждает на «Энфилде» 7 матчей – еще были две ничьих. Последняя победа случилась 16 декабря – против «Тоттенхэма» (2:1).

В следующий раз мерсисайдцы сыграют на своем стадионе 7 марта – они примут «Фулхэм».