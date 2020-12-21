Смертин выиграл экстремальный марафон на льду Байкала, пробежав 42 км за 3,5 часа

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Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин стал победителем экстремального зимнего марафона «За сохранение чистых вод» на Байкале.

Как сообщает «Бизнес Online», 45-летнему экс-футболисту пришлось бежать по снегу и льду при температуре от -25 до -17 градусов.

На то, чтобы преодолеть дистанцию в 42 километра и 195 метров, у Смертина ушло 3 часа, 29 минут и 15 секунд.

«Удалось выиграть, я безумно счастлив тому, что получилось стать первым в другом виде спорта», – отметил победитель.

 
 
 
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Публикация от Алексей Смертин (@smertinofficial)

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