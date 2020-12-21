Смертин выиграл экстремальный марафон на льду Байкала, пробежав 42 км за 3,5 часа

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин стал победителем экстремального зимнего марафона «За сохранение чистых вод» на Байкале.

Как сообщает «Бизнес Online», 45-летнему экс-футболисту пришлось бежать по снегу и льду при температуре от -25 до -17 градусов.

На то, чтобы преодолеть дистанцию в 42 километра и 195 метров, у Смертина ушло 3 часа, 29 минут и 15 секунд.

«Удалось выиграть, я безумно счастлив тому, что получилось стать первым в другом виде спорта», – отметил победитель.