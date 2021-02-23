«Ман Сити» штампует победы, у Василевского 3 шатаута подряд, 20-й гол и 600-й матч Роналду, Романцев перенес инфаркт, фотошоп и рука Мозеса, старт Кубка Гагарина и другие новости

1. «Манчестер Сити» не остановить – победа над «Вулверхэмптоном» (4:1) стала 21-й подряд во всех турнирах. «Волки» сопротивлялись и даже каким-то чудом забили во втором тайме, но в концовке все равно сдались. Команда Гвардиолы в двух победах от рекорда топ-5 лиг Европы.

2. «Ювентус» оправился после осечки с «Вероной» и разгромил «Специю» (3:0). Роналду провел 600-й матч на уровне чемпионатов, забил 20-й гол в лиге (в 12-м сезоне подряд!) и опять неудачно исполнил штрафной удар.

Матч «Лацио» – «Торино» не состоялся из-за вспышки коронавируса у туринцев. Римлянам пришлось час ждать на стадионе.

3. Олег Романцев попал в реанимацию из-за инфаркта. Операция прошла успешно, «Спартак» окажет помощь легендарному тренеру, которого, по его же словам, спасли лишь чудом.

4. Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км на ЧМ-2021. Лучший результат России – 5-е место Татьяны Сориной.

Сегодня пройдет мужская гонка на 15 км с раздельным стартом свободным стилем, а 4 марта состоится женская эстафета – состав сборной России уже известен.

5. Российская сноубордистка София Надыршина выиграла золото в параллельном слаломе на ЧМ-2021, Дмитрий Логинов завоевал бронзу.

6. РФС заподозрили в фотошопе при разборе пенальти в ворота «Спартака». Георгий Черданцев призвал не раскачивать лодку, но в итоге выяснилось, что Мозеса в скриншот, который должен был убедить нас, что игра рукой была, вставили из другого фото. Появилась информация, что ответственный за это монтажер уже уволен, но официально РФС пока объявил только о начале внутренней проверки по данному инциденту.

7. В 1-м раунде Кубка Гагарина «Магнитка» забросила 7 шайб «Барысу», уступая по ходу матча 1:3, Николай Голдобин набрал 3 очка. Отличная игра Бобкова позволила «Авангарду» обыграть «Автомобилист», 40-летний кипер «Динамо» Еременко оформил шатаут в матче с «Северсталью». Все результаты – здесь.

8. В НХЛ «Питтсбург» без Кросби, который попал в ковид-протокол, разобрался с «Филадельфией», 2 очка Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало», Василевский сделал 3-й шатаут подряд. Все результаты – здесь.

9. НБА. «Майами» уступил «Атланте», «Бостон» обыграл «Клипперс». Другие результаты – здесь.

10. Евролига. «Химки» вырвали победу у «Реала», «Зенит» обыграл «Альбу», ЦСКА в гостях победил «Маккаби»

11. Софья Акатьева победила среди юниорок в Финале Кубка России по фигурному катанию, Владислав Дикиджи был лучшим среди юниоров. Петушкова и Маликов одержали победу среди юниорских пар, Дэвис и Смолкин выиграли в юниорских танцах на льду.

12. Квят стал резервным пилотом «Альпин». Даня с нетерпением ждет возможности влиться в новую команду.

13. Алина Загитова выступит с новой программой на шоу Тутберидзе в апреле.

14. Великобритания предложила провести у себя часть матчей Евро-2020 дополнительно. Также готовится совместная с Ирландией заявка на проведение ЧМ-2030.

15. Майкл Эссьен удалил пост в поддержку ЛГБТ после шквала критики и оскорблений от сограждан из Ганы.

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