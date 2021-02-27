Чемпионат мира по лыжным гонкам-2021. Эстафета. Кирпиченко, Ступак, Сорина и Непряева выступят за Россию

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4 марта на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021 в немецком Оберстдорфе пройдет женская эстафета. За сборную России гонку пробегут Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2021

Оберстдорф, Германия

Женщины

Эстафета 4x5 км

Начало – в 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», Eurosport. 

Старт-лист

1. Швеция (Юнна Сундлинг, Шарлотте Калла, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон)

2. Норвегия (Тириль Венг, Хайди Венг, Тереза Йохауг, Хелене Марие Фоссесхолм)

3. Россия (Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева)

4. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пиа Финк, Виктория Карл)

5. США (Хэйли Свирбул, Сэди Бьорнсен, Рози Бреннан, Джесси Диггинс)

6. Финляндия (Ясми Йоэнсуу, Йоханна Матинтало, Рита Лииза Ропонен, Криста Пярмякоски)

7. Швейцария (Лаурин ван дер Грааф, Надин Фандрих, Лидия Хирникель, Алина Майер)

8. Чехия (Катержина Разымова, Петра Новакова, Катержина Янатова, Петра Хинчицова)

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