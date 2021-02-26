Евролига. «Зенит» против «Реала», ЦСКА в гостях сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

В четверг, 4 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят четыре матча.

Санкт-петербургский «Зенит» принимает испанский «Реал». Московский ЦСКА в гостях сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 19-8, ЦСКА Россия – 18-8, Милан Италия – 17-10, Бавария Германия – 17-10, Анадолу Эфес Турция – 16-10, Зенит Россия – 16-10, Реал Испания – 16-11, Фенербахче Турция – 16-11, Жальгирис Литва – 15-12, Валенсия Испания – 14-13, Баскония Испания – 14-13, Виллербан Франция – 12-15, Олимпиакос Греция – 11-16, Маккаби Плейтика Израиль – 10-15, Панатинаикос Греция – 9-16, Альба Германия – 9-18, Црвена Звезда Сербия – 7-20, Химки Россия – 3-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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