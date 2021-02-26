Евролига. «Зенит» против «Реала», ЦСКА в гостях сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

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В четверг, 4 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят четыре матча.

Санкт-петербургский «Зенит» принимает испанский «Реал». Московский ЦСКА в гостях сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Зенит Россия  –  Реал Испания 43:41 (3 четверть)
Дата проведения
4 марта, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча
Зенит
Пангос (14), Пойтресс (7), Понитка (6), Холлинз (5), Томас (2) – старт; Блэк (2), Захаров (0), Бэрон (0), Фридзон (0), Трушкин (0), Зубков (0).
Реал
Тавареш (14 + 7 подборов), Дек (9), Алосен (6), Тэйлор (2), Гаруба (2) – старт; Томпкинс (3), Козюр (2), Кэрролл (0), Лапровиттола (0), Тайус (0), Абальде (0).

Анадолу Эфес Турция  –  ЦСКА Россия 51:24 (2 четверть)
Дата проведения
4 марта, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча
Анадолу Эфес
Бобуа (9), Шанлы (8), Морман (6), Мицич (5), Симон (2) – старт; Синглтон (7), Ларкин (5), Андерсон (3), Балбай (0).
ЦСКА
Боломбой (6), Шенгелия (3), Курбанов (1), Джеймс (0), Хиллиард (0) – старт; Хэкетт (5), Клайберн (2), Фойгтманн (2), Лундберг (0), Антонов (0), Эрик (0).

Маккаби Плейтика Израиль  –  Валенсия Баскет Испания
Дата проведения
4 марта, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Бавария Германия  –  Панатинаикос OPAP Греция
Дата проведения
4 марта, 22.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 19-8, ЦСКА Россия – 18-8, Милан Италия – 17-10, Бавария Германия – 17-10, Анадолу Эфес Турция – 16-10, Зенит Россия – 16-10, Реал Испания – 16-11, Фенербахче Турция – 16-11, Жальгирис Литва – 15-12, Валенсия Испания – 14-13, Баскония Испания – 14-13, Виллербан Франция – 12-15, Олимпиакос Греция – 11-16, Маккаби Плейтика Израиль – 10-15, Панатинаикос Греция – 9-16, Альба Германия – 9-18, Црвена Звезда Сербия – 7-20, Химки Россия – 3-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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