Евролига. «Зенит» против «Реала», ЦСКА в гостях сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

В четверг, 4 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят четыре матча.
Санкт-петербургский «Зенит» принимает испанский «Реал». Московский ЦСКА в гостях сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 марта, 20.00, «Сибур Арена»
- Зенит
- Пангос (14), Пойтресс (7), Понитка (6), Холлинз (5), Томас (2) – старт; Блэк (2), Захаров (0), Бэрон (0), Фридзон (0), Трушкин (0), Зубков (0).
- Дата проведения
- 4 марта, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Анадолу Эфес
- Бобуа (9), Шанлы (8), Морман (6), Мицич (5), Симон (2) – старт; Синглтон (7), Ларкин (5), Андерсон (3), Балбай (0).
- Дата проведения
- 4 марта, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 4 марта, 22.30, «Ауди Доум»
Положение команд: Барселона Испания – 19-8, ЦСКА Россия – 18-8, Милан Италия – 17-10, Бавария Германия – 17-10, Анадолу Эфес Турция – 16-10, Зенит Россия – 16-10, Реал Испания – 16-11, Фенербахче Турция – 16-11, Жальгирис Литва – 15-12, Валенсия Испания – 14-13, Баскония Испания – 14-13, Виллербан Франция – 12-15, Олимпиакос Греция – 11-16, Маккаби Плейтика Израиль – 10-15, Панатинаикос Греция – 9-16, Альба Германия – 9-18, Црвена Звезда Сербия – 7-20, Химки Россия – 3-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.
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