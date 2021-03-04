Линейный судья потерял сознание во время матча «Авангард» – «Автомобилист». Его увезли на носилках

В ходе второго матча серии Кубка Гагарина между и случился неприятный инцидент.

Линейный арбитр во время паузы в игре находился рядом со скамейкой омского клуба, но начал терять равновесие и потерял сознание. Судью увезли на носилках.

Позже он пришел в сознание. Врачи скорой помощи опрашивают арбитра, сообщает в телеграм-канале журналист Алексей Шевченко.

Отметим, что в трансляцию также попал эпизод, когда перед началом игры Иванов подъезжал к скамейке «Авангарда» и просил нашатырный спирт.