Овечкин избежал дисквалификации за удар Фредерику клюшкой между ног. Его оштрафовали на 5 тысяч долларов

оштрафовала нападающего .

Россиянин выплатит пять тысяч долларов после эпизода из матча против (2:1 Б).

Это максимальная сумма штрафа, предусмотренная коллективным соглашением. Таким образом, он избежал дисквалификации.

На 15-й минуте третьего периода Овечкин ударил клюшкой между ног . За это нарушение хоккеист «Кэпиталс» был удален на две минуты.

Молодой американец весь матч доставал Овечкина и предлагал подраться. В итоге получил клюшкой по яйцам

Ovechkin very fortunate that this ends up as off-setting minors for «roughing». If officials deemed it a spear, would be missing the rest of this game pic.twitter.com/euy0jsOGnZ