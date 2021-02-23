Директор «Спартака» о чемпионстве к 100-летию клуба: «Задача, которую позарез нужно выполнить»

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Мележиков Чемпионат.com Футбол

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, какие задачи ставит перед собой клуб к столетию.

– По поводу 100-летия клуба. Цель – выиграть чемпионство к этой дате?

– Мы для себя видим это не как далекую цель, а как задачу, которую нужно выполнить позарез. В самое ближайшее время – в тот период, который входит в 100-летие. Под эти задачи мы все поставили себе четкие сроки и ориентиры.

А что касается 100-летия клуба, то это не просто мероприятие, которое должно произойти.

Мы видим здесь драйв – толчок для развития клуба: для пополнения базы CRM, для нового взаимодействия со спонсорами, для поиска новых источников дохода или развития прежних, для эвент-мероприятий, которые станут возможны после снятия ограничений по посещаемости.

Хотим развиваться по всем направлениям, – сказал Мележиков.

«Спартаку» исполнится 100 лет в апреле 2022 года.

Звезды сборной России выбирают подарки для близких на 8 марта

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья