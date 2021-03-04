Переговоры Овечкина о новом контракте с «Вашингтоном» отложены до апреля (Боб Маккензи)

Инсайдер Боб Маккензи сообщил, что переговоры форварда по новому контракту с отложены до апреля.

Срок соглашения игрока с «Кэпиталс» рассчитан до конца сезона-2020/21. Он получает 9,5 млн долларов в год.

Россиянин может стать неограниченно свободным агентом.

«В течение сезона было несколько разговоров между Алексом Овечкиным, который лично представляет свои интересы, [и генеральным менеджером Брайаном Маклелланом]. Они говорили ранее в этом сезоне. Они решили возобновить переговоры в апреле. На данный момент никто не обеспокоен ситуацией.

Овечкин хочет быть в «Кэпиталс». Они хотят, чтобы он остался. Вопрос, я полагаю, заключается в том, насколько сумма, которую он рассчитывает получить, чтобы остаться в клубе, выше его нынешней зарплаты в 9,5 млн долларов, а также в том, сколько лет он хочет играть», – сказал Маккензи в эфире NBCSN.

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