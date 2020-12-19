🥇Большунов выиграл «Тур де Ски», биатлонисты прервали безмедальную серию, исторический рекорд Роналду, Дацюк пишет Путину и другие новости

1. Александр Большунов победил в общем зачете «Тур де Ски», выиграв многодневку второй раз подряд, установил два мощнейших рекорда и пообещал дать бой норвежцам на чемпионате мира. Еще один россиянин Денис Спицов выиграл масс-старт в гору и финишировал в общем зачете 3-м.

У женщин триумфатором «Тур де Ски» стала американка Джессика Диггинс, россиянка Юлия Ступак заняла второе место.

2. Хорошие новости и от наших биатлонистов: сборная России победила в смешанной эстафете на Кубке мира и прервала антирекордную серию без медалей из 43 гонок! Есть движение вверх в общем зачете! Евгения Павлова призвала хейтеров забыть о безмедальной серии.

3. Криштиану Роналду повторил рекорд по голам на профессиональном уровне за всю историю футбола, забив в концовке «Сассуоло». «Юве» дожал соперника (3:1), несмотря на то, что еще в первом тайме потерял Дибалу и Маккенни из-за травм. Туринцы сократили отставание от «Интера», потерявшего очки в матче с «Ромой» (2:2), в которой продолжает феерить Генрих Мхитарян. Остальные результаты дня в Серии А – здесь.

4. Сверхнасыщенный день Дацюка: сначала Павел организовал красавец-гол в ворота «Йокерита» (правда, «Автомобилист» все равно проиграл), а ночью обратился к Путину с просьбой разобраться в скандальном деле с задержанием бывшего схиигумена Сергия.

5. Были в КХЛ и спортивные события: «Салават» впервые в сезоне обыграл «Ак Барс», забросив семь шайб и прервав победную серию казанцев из 10 матчей. Хартикайнен сделал покер и вышел на 1-е место в списке бомбардиров. ЦСКА в овертайме нанес СКА 4-е поражение подряд, «Торпедо» благодаря двум очкам Жафярова одолело «Трактор» и поднялось на 5-е место на Востоке. Все результаты дня – здесь.

6. «Спартак» продлил контракты с Ребровым и Ещенко на год. В команду возвращается Педро Роша и, по слухам, не прочь вернуться Куинси Промес. Остона Урунова ждут обратно в «Уфе», стороны обсуждают возможный трансфер.

ЦСКА тем временем предложил 10 млн евро за хавбека «Фенербахче» Туфана, но турки требуют 15 млн.

7. Светлана Тихановская в очередной раз выступила за перенос ЧМ по хоккею из Минска. Лукашенко не парится: «Пройдет – пройдет, не пройдет – не пройдет».

8. В Кубке Англии без сенсаций: «Челси» и «Ман Сити» спокойно прошли дальше, Вернер, Хавертц и Бернарду Силва прервали свои безголевые серии. «Тоттенхэм» тоже легко разобрался с «Марином» из 8-го дивизиона и подарил соперникам футболки всего своего состава.

9. Российские лыжники на чемпионате мира-2021 выступят под флагом FIS и названием «Спортсмены из России». Также Россия не сможет принять международные соревнования по биатлону до 2026 года.

10. НБА. «Лейкерс» обыграли «Хьюстон», «Миннесота» взяла верх над «Сан-Антонио». Другие результаты – здесь.

11. В 1/8 финала теннисного турнира в Абу-Даби Екатерина Александрова уступила Элине Свитолиной. В четвертьфинал пробились Соболенко, Кудерметова и Кенин, Касаткина и Гасанова выбыли.

12. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что очень постарается убедить Хабиба вернуться в октагон и еще раз подраться с Конором.

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