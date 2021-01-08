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    НБА. «Детройт» – «Юта», «Хьюстон» примет «Лейкерс» и другие матчи

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    В воскресенье, 10 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей.

    В Бостоне встретятся финалисты Востока прошлого сезона «Селтикс» и «Хит». «Хьюстон» примет действующих чемпионов «Лейкерс», «Голден Стэйт» встретится с «Торонто».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Юта 24:41 (2 четверть)
    Дата проведения
    10 января, 23.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча
    Детройт
    Грант (11), Джош Джексон (2), Гриффин (2), Райт (0), Пламли (0) – старт; Окафор (6), Михайлюк (3), Бей (0), Думбуя (0), Джексон (0).
    Юта
    Митчелл (13), Конли (7), Гобер (2), Богданович (2), О'Нил (0) – старт; Кларксон (7), Инглс (6), Фэйворс (2), Ньянг (0).

    Клипперс – Чикаго
    Дата проведения
    11 января, 00.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Бруклин – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    11 января, 02.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Денвер
    Дата проведения
    11 января, 02.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Бостон – Майами
    Дата проведения
    11 января, 03.00, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Лейкерс
    Дата проведения
    11 января, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Миннесота – Сан-Антонио
    Дата проведения
    11 января, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Торонто
    Дата проведения
    11 января, 04.30, «Chase Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    ⚰️ Попрощаемся с нормальным сезоном. Он очень старался, но предсказуемо не смог

    «Никс» выиграли три матча подряд и идут в зоне плей-офф. А все потому, что Том Тибодо косплеит Брюса Уиллиса

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