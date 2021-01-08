НБА. «Детройт» – «Юта», «Хьюстон» примет «Лейкерс» и другие матчи

В воскресенье, 10 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей.
В Бостоне встретятся финалисты Востока прошлого сезона «Селтикс» и «Хит». «Хьюстон» примет действующих чемпионов «Лейкерс», «Голден Стэйт» встретится с «Торонто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 января, 23.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Грант (11), Джош Джексон (2), Гриффин (2), Райт (0), Пламли (0) – старт; Окафор (6), Михайлюк (3), Бей (0), Думбуя (0), Джексон (0).
- Дата проведения
- 11 января, 00.00, «Staples Center»
- Дата проведения
- 11 января, 02.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 11 января, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 11 января, 03.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 11 января, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 11 января, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 11 января, 04.30, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
⚰️ Попрощаемся с нормальным сезоном. Он очень старался, но предсказуемо не смог
«Никс» выиграли три матча подряд и идут в зоне плей-офф. А все потому, что Том Тибодо косплеит Брюса Уиллиса