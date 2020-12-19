Черданцев о Миранчуке в «Аталанте»: «Добро пожаловать в конкурентный футбол. Без лимита нужно доказывать»

Комментатор «Матч ТВ» поделился мнением о словах тренера «Аталанты» про полузащитника .

Гасперини, сравнивая россиянина с Йосипом Иличичем, сказал: «У Миранчука нет таких характеристик нападающего, как у Иличича. Для футболиста всегда нужно искать наиболее подходящую [позицию].

«Гасперини говорит, что у Миранчука нет таких качеств нападающего как у Иличича. И что нужно найти ему место на поле, где Миранчук может быть полезен.

Это после полугода (почти) совместной работы! О чем это говорит?

1) Гасперини сумасшедший, утративший квалификацию тренер

2) Гасперини не просил Миранчука. Не знал, кто это. Игрока купил спортивный директор «Аталанты».

Правильный ответ второй. Что бы там не утверждал мой друг Нобель [Арустамян].

А Алексею добро пожаловать в конкурентный футбол. Там без лимита нужно доказывать.

В футбол Алексей умеет играть, но, значит, того, что мы видели в , очень мало, раз не проходит в состав не «Ювентуса» там с «Миланом», а всего лишь «Аталанты», – написал Черданцев в телеграм-канале.

25-летний россиянин забил 1 гол в 8 матчах Серии А. Он ни разу не вышел в стартовом составе, проводя на поле в среднем по 18 минут.