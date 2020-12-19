Дэйна Уайт: «Буду оказывать давление на Хабиба. Он должен еще раз подраться с Конором»

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что в очередной раз предложит чемпиону промоушена в легком весе провести реванш с экс-чемпионом UFC в двух дивизионах .

«Я встречусь с Хабибом, потому что я думаю, что он должен снова драться.

Посмотрите, что он сделал с Гейджи, с каждым соперником, который стоял у него на пути.

Я буду оказывать на него серьезное давление, чтобы он провел еще один бой – с Конором. Независимо от того, что вы думаете о Коноре лично. Прямо сейчас Макгрегор сосредоточен, как никогда раньше.

Не знаю, тот ли это Конор, но если он будет в игре в следующем году, как можно не сделать бой Конор – Хабиб еще раз?» – заявил Уайт.

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