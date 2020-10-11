Орлов об отстранении с «Матч ТВ»: «Я не вписываюсь в их представления о современном репортаже»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал о причинах своего отстранения с телеканала «Матч ТВ».

— Я спросил самого главного руководителя «Матч ТВ» (даже над «Матч ТВ»!): «А почему вы меня отстранили?» Слышу в ответ: «У нас сейчас другая тенденция, поймите правильно...» Ну я и понял. Что меня просто не хотят.

Но я вам скажу самое смешное! Я не могу сегодня вот эти репортажи... У меня другая школа! Ребята-то хорошие. Казанский вырос, Костя Генич, Нагучев, Журавель. Они готовы хорошо. Но у них другая система — не хотят уловить суть игры. Расплескивают знания — а знаний у них все-таки много! — но хорошо ли это для болельщиков?

Была система советского репортажа. Маслаченко, Перетурин, Женя Майоров... Я старался в этой системе работать. Мы сами играли, знали нюансы игры!

А сейчас много банального. Вообще много текста. Когда телеканал образовался, почему-то руководство решило, что надо брать за основу американский вариант. Парный репортаж — и «драйв, драйв, драйв»! Ну... Это не наш стиль! Ха! Знаете почему?

— Почему?

— Если есть игра, драйв будет. Как без драйва в спорте?! Брать за основу американцев глупо! У нас своя традиция. Русский комментарий — это обязательно и экспрессия, и умное слово, и шутка. Не надо никому подражать! Любая копия хуже оригинала!

— Я же знаю, какие рейтинги у ваших интервью. Молодежь от вас прется. У вас есть настоящий ответ на вопрос, почему вас не хотят на ТВ?

— Потому что я не вписываюсь в их представления о современном репортаже. У них другое! Как же вы не понимаете?

— Отказываюсь понимать.

— Они делают ставку на форму. А я считаю, что одно слово комментатора может показать нюанс игры. У нас очень многие разбираются в футболе. Сами играли. Миллионы! Я это всегда ощущал — по тому, как люди рассуждают. Плохо что? У нас один канал! – сказал Орлов.