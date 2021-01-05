Александр Большунов: «Как я понял, норвежцы планируют успешное выступление на ЧМ, так что нужно делать все, чтобы их остановить»

Теги Кубок мира лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Российский лыжник Александр Большунов поделился планами на дальнейшую часть сезона.

— Надо отдохнуть от «Тура» и готовиться к ЧМ, потому что, как я понял, сборная Норвегии планирует там успешное выступление, так что нужно делать все, чтобы в каких-то гонках остановить их.

— Результаты Кубка Норвегии видели? Йоханнес Клэбо там одержал две победы.

— Да. Я отслеживаю их результаты, почему нет?

— То, что вашу собаку зовут Фалун, мы знаем. Почему именно Фалун?

— Потому что там я выиграл свой первый этап Кубка мира.

— Фалун гонки ваши смотрит?

— Ага, наблюдает. У него «подключен» NRK. В общем, у него есть будка, батя когда ее делал, то повесил там тарелку, и на ней написано NRK, – сказал Большунов.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья