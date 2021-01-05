Александр Большунов: «Как я понял, норвежцы планируют успешное выступление на ЧМ, так что нужно делать все, чтобы их остановить»

Российский лыжник поделился планами на дальнейшую часть сезона.

— Надо отдохнуть от и готовиться к ЧМ, потому что, как я понял, сборная Норвегии планирует там успешное выступление, так что нужно делать все, чтобы в каких-то гонках остановить их.

— Результаты Кубка Норвегии видели? там одержал две победы.

— Да. Я отслеживаю их результаты, почему нет?

— То, что вашу собаку зовут Фалун, мы знаем. Почему именно Фалун?

— Потому что там я выиграл свой первый этап Кубка мира.

— Фалун гонки ваши смотрит?

— Ага, наблюдает. У него «подключен» NRK. В общем, у него есть будка, батя когда ее делал, то повесил там тарелку, и на ней написано NRK, – сказал Большунов.