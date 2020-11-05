Плющев о программе «Красная машина»: «Она даст результат, но молодежка почувствует его только через 2-3 года. Волшебной палочки нет»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о выступлении молодежной сборной России на МЧМ-2021 и программе «Красная машина».

– Согласны с теми, кто, комментируя 4-е место нашей сборной в Эдмонтоне, говорят о том, что все пропало?

– Никогда не был ни сверхоптимистом, ни сверхпессимистом. Да, чемпионат мира сложился для нас не лучшим образом, полуфинал с Канадой необходимо пережить, как и итоговое четвертое место.

Но не нужно забывать, что были и победа над будущим чемпионом – сборной США, и тактически очень правильно выдержанный матч со Швецией. А ведь именно эти команды наряду с Канадой – законодатели мод в молодежном хоккее.

Поэтому волосы на себе не рву – и никому не рекомендую. Падения нет, ведь за последние шесть молодежных чемпионатов мира мы идем шаг в шаг с Канадой – по четыре медали, впереди только США – пять.

Да, хочется больше золота, но для выхода из некоторого застоя нужно не паниковать – а работать, спорить, искать что-то новое.

И, кстати, первые шаги в реформировании нашего хоккея сделаны – речь о программе «Красная машина». Еще один позитивный момент – условия, которые созданы российским сборным.

Вспоминаю, как двадцать лет назад у меня в молодежке только одна половина команды была экипирована, а с другой мы, извините за выражение, побирались. Да что грехи таить, масса организационных проблем была у нас в те годы и в национальной сборной.

Сегодня же сборные – это витрина всего нашего хоккея. Молодые люди экипированы с иголочки, с них сдувают каждую пылинку. По-доброму завидую нынешнему поколению тренеров, для которого созданы все условия – только давай результат!

– О «Красной машине» говорят уже не первый год, а золотого результата пока нет...

– Давайте вести профессиональный разговор. Эта программа рассчитана прежде всего на детский хоккей, и она даст результат. Но молодежная сборная почувствует его только через два-три года, когда подойдет новое поколение.

Нужно время, волшебной палочки в спорте нет, – сказал Плющев.

Василий Пономарев: «В России все работают по системе «Красная машина» и двигаются в одном направлении»