Педро Роша вернется в «Спартак» и полетит на сбор в Дубай. Медосмотр – 13 января

Полузащитник Педро Роша вернется в на следующей неделе, сообщает журналист Фабио Алейшо.

Бразилец завершит выступления за на правах аренды. 13 января он должен пройти медосмотр в Москве и после этого вместе с командой отправиться на сборы в Дубай.

Отмечается, что вопрос о том, будет ли 26-летний хавбек играть за «Спартак» в этом сезоне, пока остается открытым.

Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до 2023 года. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.