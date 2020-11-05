Лукашенко о возможном переносе ЧМ-2021 из Минска: «Это будет позор полный»

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался касательно возможного переноса ЧМ-2021 из Минска.

«Мы особо не паримся. Пройдет – пройдет, не пройдет – не пройдет.

Но оснований, чтобы он не прошел, на миллиметр нет. Это будет позор полный», – приводит слова Лукашенко белорусская Tribuna.com со ссылкой на TUT.BY.

Ранее появились данные о том, что ИИХФ уже ищет альтернативные варианты проведения турнира. Лучшие шансы имеют Латвия (Рига), Чехия (Прага) и Словакия (Братислава).

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