«Спартак» продлил контракты с Ребровым и Ещенко на год

Теги Спартак Артем Ребров Андрей Ещенко премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Антон Фетисов Футбол

«Спартак» продолжает сотрудничество с вратарем Артемом Ребровым и защитником Андреем Ещенко.

«Клуб продлил еще на год контракты с Артемом Ребровым и Андреем Ещенко.

Рассчитываем, что они продолжат работать на благо команды», – сообщил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

Прежние контракты Ещенко и Реброва действовали до лета 2021 года. Обоим футболистам по 36 лет.

Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года, Ребров – с 2011 года.

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