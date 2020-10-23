«Спартак» продлил контракты с Ребровым и Ещенко на год

продолжает сотрудничество с вратарем и защитником .

«Клуб продлил еще на год контракты с Артемом Ребровым и Андреем Ещенко.

Рассчитываем, что они продолжат работать на благо команды», – сообщил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

Прежние контракты Ещенко и Реброва действовали до лета 2021 года. Обоим футболистам по 36 лет.

Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года, Ребров – с 2011 года.

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