🏆 Большунов выиграл «Тур де Ски» во второй раз подряд, Спицов – 3-й

Российский лыжник победил в общем зачете многодневки «Тур де Ски», Денис Спицов занял третье место.

Эта победа для Большунова стала второй подряд на «Тур де Ски».

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Мужчины

Общий зачет

После 8 гонок из 8

1. Александр Большунов (Россия) – 3:32.32,3

2. Морис Манифика (Франция) – 3.23,9

3. Денис Спицов (Россия) – 3.36,7

4. Иван Якимушкин (Россия) – 3.40,6



5. Артем Мальцев (Россия) – 4.03,3

6. Евгений Белов (Россия) – 5.08,5

7. Андрей Мельниченко (Россия) – 5.23,7...

8. Дарио Колонья (Швейцария) – 6.04,6

9. Клеман Парисс (Франция) – 6.12,4

10. Хьюго Лапалю (Франция) – 6.22,9

11. Илья Семиков (Россия) – 7.36,2

12. Лукаш Бегль (Германия) – 7.49,6...

14. Федерико Пеллегрино (Италия) – 8.13,2...

15. Франческо де Фабиани (Италия) – 8.22,9

16. Оскар Свенссон (Швеция) – 8.25,1

17. Алексей Червоткин (Россия) – 8.25,8...

25. Александр Терентьев (Россия) – 10.22,2...

46. Глеб Ретивых (Россия) – 17.42,3

Расписание лыжной многодневки «Тур де Ски»

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