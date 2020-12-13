🏆 Большунов выиграл «Тур де Ски» во второй раз подряд, Спицов – 3-й

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Швеции сборная Чехии сборная Италии Жан Марк Гайар Дарио Колонья сборная Германии (лыжные гонки) сборная Швейцарии Евгений Белов сборная Франции Глеб Ретивых Артем Мальцев Федерико Пеллегрино Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Франческо де Фабиани Александр Большунов Клеман Парисс Александр Терентьев Лукас Бегль Хьюго Лапалю Лыжи

Российский лыжник Александр Большунов победил в общем зачете многодневки «Тур де Ски», Денис Спицов занял третье место.

Эта победа для Большунова стала второй подряд на «Тур де Ски».

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Мужчины

Общий зачет

После 8 гонок из 8

1. Александр Большунов (Россия) – 3:32.32,3

2. Морис Манифика (Франция) – 3.23,9

3. Денис Спицов (Россия) – 3.36,7

4. Иван Якимушкин (Россия) – 3.40,6

5. Артем Мальцев (Россия) – 4.03,3

6. Евгений Белов (Россия) – 5.08,5

7. Андрей Мельниченко (Россия) – 5.23,7...

8. Дарио Колонья (Швейцария) – 6.04,6

9. Клеман Парисс (Франция) – 6.12,4

10. Хьюго Лапалю (Франция) – 6.22,9

11. Илья Семиков (Россия) – 7.36,2

12. Лукаш Бегль (Германия) – 7.49,6...

14. Федерико Пеллегрино (Италия) – 8.13,2...

15. Франческо де Фабиани (Италия) – 8.22,9

16. Оскар Свенссон (Швеция) – 8.25,1

17. Алексей Червоткин (Россия) – 8.25,8...

25. Александр Терентьев (Россия) – 10.22,2...

46. Глеб Ретивых (Россия) – 17.42,3

Расписание лыжной многодневки «Тур де Ски»

Кто помешает России на «Тур де Ски»? Большунов и Непряева – главные фавориты, пока норвежцы дома сидят

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья