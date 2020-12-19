ЦСКА предлагал 10 млн евро за Туфана. «Фенербахче» хочет 15 млн за хавбека (Hürriyet)

Полузащитник «Фенербахче» может сменить клуб.

25-летнего игрока сборной Турции хочет подписать .

Армейцы, по данным Hürriyet, предложили «Фенербахче» 10 млн евро за футболиста, но турецкий клуб сообщил всем желающим купить Туфана, что не продаст его дешевле 15 млн.

Футболистом также интересуются , и «Милан». Сообщалось и об интересе «Спартака» к игроку.

Контракт хавбека рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Турции он за 15 матчей забил 4 гола (лучший результат среди игроков ) и отдал 4 голевых паса. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.