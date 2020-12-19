ЦСКА предлагал 10 млн евро за Туфана. «Фенербахче» хочет 15 млн за хавбека (Hürriyet)

Полузащитник «Фенербахче» Озан Туфан может сменить клуб.
25-летнего игрока сборной Турции хочет подписать ЦСКА.
Армейцы, по данным Hürriyet, предложили «Фенербахче» 10 млн евро за футболиста, но турецкий клуб сообщил всем желающим купить Туфана, что не продаст его дешевле 15 млн.
Футболистом также интересуются «Вест Бромвич», «Кристал Пэлас» и «Милан». Сообщалось и об интересе «Спартака» к игроку.
Контракт хавбека рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Турции он за 15 матчей забил 4 гола (лучший результат среди игроков «Фенербахче») и отдал 4 голевых паса. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.