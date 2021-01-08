Анфиса Резцова: «Не смотрю лыжи. Что такое лыжник? Ушел в лес, пришел из леса. В биатлоне все поинтереснее»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, что не смотрит лыжные гонки.

«Лыжников я практически не смотрю вообще. Не отслеживаю. Радею за биатлон.

Почему лыжи не смотрю? В свое время я говорила: «Что такое лыжник? Ушел в лес – пришел из леса». В биатлоне у нас все поинтереснее происходит.

Хоть за биатлон наш и горестно, но смотрю я его, а не лыжи», – сказала Резцова.

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