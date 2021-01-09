💥 Сборная России прервала антирекордную серию на Кубке мира, завоевав золото в смешанной эстафете в Оберхофе. Медалей не было 43 гонки

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Сборная России по биатлону прервала антирекордную серию без медалей на Кубке мира.

Команда 43 гонки подряд не могла завоевать награды. Сегодня российская команда одержала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. 

За Россию выступали Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

До этого последний раз российские биатлонисты попадали на подиум 16 февраля на ЧМ-2020 в Антхольце, когда Александр Логинов взял бронзу в гонке преследования. 

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