💥 Сборная России прервала антирекордную серию на Кубке мира, завоевав золото в смешанной эстафете в Оберхофе. Медалей не было 43 гонки

Сборная России по биатлону прервала антирекордную серию без медалей на Кубке мира.
Команда 43 гонки подряд не могла завоевать награды. Сегодня российская команда одержала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.
За Россию выступали Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
До этого последний раз российские биатлонисты попадали на подиум 16 февраля на ЧМ-2020 в Антхольце, когда Александр Логинов взял бронзу в гонке преследования.
В чем ошиблись биатлонисты? Почему сдал Логинов? Реально ли все исправить хотя бы к ЧМ? Интервью с шефом команды