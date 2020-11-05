Хартикайнен забил 4 гола «Ак Барсу» и вышел на 1-е место в списке бомбардиров КХЛ. Он нанес 11 бросков, набрал 5 очков

Нападающий набрал пять очков в матче чемпионата против (7:3).

Финский форвард забросил четыре шайбы и сделал результативную передачу.

3 гола из 4 Хартикайнен забил в третьем периоде. Также он нанес 11 бросков по воротам казанцев и провел на льду 22 минуты и 54 секунды.

Нападающий, набрав 5 очков, вышел на первое место в списке бомбардиров лиги, записав на свой счет 49 (21+28) баллов. Его статистику можно посмотреть здесь.

Хартикайнен опередил Вадима Шипачева, у которого 48 очков.