Американка Джессика Диггинс выиграла общий зачет «Тур де Ски», Ступак – 2-я, Сорина – 4-я, Непряева – 7-я

Американская лыжница Джессика Диггинс победила в общем зачете многодневки «Тур де Ски», россиянка Юлия Ступак - 2-я, Наталья Непряева – 4-я.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Женщины
Общий зачет
После 8 гонок из 8
1. Джессика Диггинс (США) – 3:04.45,8
2. Юлия Ступак (Россия) – 1.24,8
3. Эбба Андерссон (Швеция) – 2.00,8
4. Татьяна Сорина (Россия) – 2.58,1
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 3.23,0
6. Рози Бреннан (США) – 3.27,6
7. Наталья Непряева (Россия) – 3.28,5
8. Катарина Хенниг (Германия) – 3.41,4
9. Тереза Штадлобер (Австрия) – 5.10,8
10. Катержина Разымова (Чехия) – 5.21,2
11. Надин Фандрих (Швейцария) – 5.36,7
12. Алиса Жамбалова (Россия) – 5.41,7
13. Яна Кирпиченко (Россия) – 6.15,9
14. Линн Сван (Швеция) – 6.38,0
15. Анамария Лампич (Словения) – 6.49,4...
22. Анна Нечаевская (Россия) – 9.51,4...
28. Христина Мацокина (Россия) – 11.26,3
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