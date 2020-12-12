Американка Джессика Диггинс выиграла общий зачет «Тур де Ски», Ступак – 2-я, Сорина – 4-я, Непряева – 7-я

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Американская лыжница Джессика Диггинс победила в общем зачете многодневки «Тур де Ски», россиянка Юлия Ступак - 2-я, Наталья Непряева – 4-я.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Женщины

Общий зачет

После 8 гонок из 8

1. Джессика Диггинс (США) – 3:04.45,8

2. Юлия Ступак (Россия) – 1.24,8

3. Эбба Андерссон (Швеция) – 2.00,8

4. Татьяна Сорина (Россия) – 2.58,1

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 3.23,0 

6. Рози Бреннан (США) – 3.27,6 

7. Наталья Непряева (Россия) – 3.28,5

8. Катарина Хенниг (Германия) – 3.41,4

9. Тереза Штадлобер (Австрия) – 5.10,8

10. Катержина Разымова (Чехия) – 5.21,2

11. Надин Фандрих (Швейцария) – 5.36,7

12. Алиса Жамбалова (Россия) – 5.41,7

13. Яна Кирпиченко (Россия) – 6.15,9

14. Линн Сван (Швеция) – 6.38,0

15. Анамария Лампич (Словения) – 6.49,4...

22. Анна Нечаевская (Россия) – 9.51,4...

28. Христина Мацокина (Россия) – 11.26,3

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