Тихановская о ЧМ-2021 в Минске: «В политическом шоу Лукашенко не хотят участвовать большинство стран»

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обсудила варианты переноса ЧМ-2021 из Минска главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

«Большинство стран не хотят участвовать в политическом шоу Лукашенко. Пока в Беларуси больше 160 политзаключенных и тысячи сидят в тюрьмах, ни о каком спортивном празднике не может быть речи.

Мы встретили полное понимание партнеров в этом», – приводит слова Тихановской белорусская Tribuna.com со ссылкой на ее телеграм-канал.

По данным Тихановской, в поддержку переноса или бойкота уже выступили премьер-министр Финляндии Санна Марин, директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен, вице-президент ИИХФ Калерво Куммола, депутаты Бундестага и Конгресса США.

Отмечается, что ранее Тихановская поднимала вопрос бойкота на встречах с министрами иностранных дел Швеции, Чехии, Дании, Норвегии, Канады, Словакии и представителями Швейцарии.

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