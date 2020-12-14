«Промес хочет вернуться в «Спартак». Журналист Дмитрий Егоров о хавбеке «Аякса»

Теги Спартак высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия возможные трансферы Куинси Промес Дмитрий Егоров Футбол

Полузащитник «Аякса» Куинси Промес хочет вернуться в «Спартак», сообщает журналист Sport24.ru Дмитрий Егоров.

«То, что Промес хочет в Россию и в «Спартак» – это 100 процентов.

Я не вижу проблем в этом трансфере даже при хорошей зарплате. Только плюсы. Исключительно плюсы», – сообщил Егоров.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, став лучшим бомбардиром среди всех легионеров в истории клуба – он забил 66 голов в 135 матчах.

С красно-белыми Куинси выиграл чемпионат и Суперкубок России в 2017 году.

29-летний футболист забил 5 голов в 14 матчах чемпионата Нидерландов в этом сезоне. Его статистику смотрите здесь.

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