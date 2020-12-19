«Спартак» может продать Урунова «Уфе» или отпустить в аренду («СЭ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Уфа Остон Урунов Спорт-Экспресс Футбол

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов может сменить команду.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрок может вернуться в «Уфу», из которой он перешел в московский клуб в августе прошлого года.

Футболист может быть как выкуплен, так и взят в аренду. Отмечается, что стороны проводят консультации, и если найдут общий язык, то трансфер состоится с высокой долей вероятности.

В нынешнем сезоне Урунов провел за «Спартак» 8 матчей в РПЛ и получил 2 желтые карточки. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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