Большунов установил два рекорда на «Тур де Ски»: он был на подиуме во всех гонках и победил с самым большим отрывом

Российский лыжник установил два рекорда на многодневке «Тур де Ски».

Спортсмен был на подиуме всех восьми гонок – пять раз он одержал победу, дважды был вторым и один раз третьим.

Также Большунов победил с самым большим отрывом от второго места в общем зачете за всю историю многодневки. Россиянин опередил ставшего вторым француза на 3 минуты и 23 секунды (3.23,9).

Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году – тогда норвежец опередил на 3 минуты и 15 секунд (3.15,7).

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