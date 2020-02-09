Большунов установил два рекорда на «Тур де Ски»: он был на подиуме во всех гонках и победил с самым большим отрывом

Российский лыжник Александр Большунов установил два рекорда на многодневке «Тур де Ски».
Спортсмен был на подиуме всех восьми гонок – пять раз он одержал победу, дважды был вторым и один раз третьим.
Также Большунов победил с самым большим отрывом от второго места в общем зачете за всю историю многодневки. Россиянин опередил ставшего вторым француза Мориса Манифика на 3 минуты и 23 секунды (3.23,9).
Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году – тогда норвежец Мартин Йонсруд Сундбю опередил Финна Хогена Крога на 3 минуты и 15 секунд (3.15,7).
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