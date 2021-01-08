«Тур де Ски». 8-й этап. Большунов, Якимушкин, Мальцев, Спицов, Манифика, Колонья пробегут масс-старт в гору

10 января в Валь-ди-Фьемме пройдет заключительный этап многодневки «Тур де Ски» – восхождение на Альпе Чермис. Лыжники пробегут гонку с массового старта в гору.
«Тур де Ски»
8-й этап
Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины
Масс-старт в гору
10 км, свободный стиль
Начало – 17:35 по московскому времени. Прямые трансляции – на «Матч ТВ» и Eurosport.
Старт-лист
1. Александр Большунов (Россия)
2. Морис Манифика (Франция)
3. Глеб Ретивых (Россия)
4. Иван Якимушкин (Россия)
5. Федерико Пеллегрино (Италия)
6. Артем Мальцев (Россия)
7. Ришар Жув (Франция)
8. Денис Спицов (Россия)
9. Евгений Белов (Россия)
10. Оскар Свенссон (Швеция)
11. Дарио Колонья (Швейцария)...
13. Андрей Мельниченко (Россия)
14. Александр Терентьев (Россия)...
16. Франческо де Фабиани (Италия)
17. Хьюго Лапалю (Франция)
18. Илья Семиков (Россия)...
21. Алексей Червоткин (Россия)
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