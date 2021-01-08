«Тур де Ски». 8-й этап. Большунов, Якимушкин, Мальцев, Спицов, Манифика, Колонья пробегут масс-старт в гору

10 января в Валь-ди-Фьемме пройдет заключительный этап многодневки «Тур де Ски» – восхождение на Альпе Чермис. Лыжники пробегут гонку с массового старта в гору.

«Тур де Ски»

8-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины

Масс-старт в гору

10 км, свободный стиль

Начало – 17:35 по московскому времени. Прямые трансляции – на и Eurosport.

Старт-лист

1. (Россия)

2. (Франция)

3. (Россия)

4. (Россия)

5. (Италия)

6. (Россия)

7. Ришар Жув (Франция)

8. (Россия)

9. (Россия)

10. (Швеция)

11. (Швейцария)...

13. (Россия)

14. (Россия)...

16. Франческо де Фабиани (Италия)

17. Хьюго Лапалю (Франция)

18. (Россия)...

21. (Россия)

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